Rusya ve ABD'den Türkiye'ye hava harekâtı tepkisi

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ile Rusya, Salı günü Türkiye'nin Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin Karaçok Dağı'na düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

IŞİD'e karşı savaşan koalisyon güçleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'na düzenlenen hava operasyonunu, saldırıdan 'bir saatten az süre önce' kendilerine bildirdiğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri'nden Albay John Dorrian, "Hava saldırılarının gerçekleşmesinden bir saatten daha kısa süre önce bilgi verildi. Bu yeterli değil. IŞİD'e karşı savaşta bir ortaktan ve müteffikten bekleyebileceğiniz türden bir koordinasyon değildi; bu, bir bildirimdi" dedi.

ABD'li askerlerin hava operasyonunun yapıldığı noktaya 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten ABD'li sözcü, sahadaki güçlerin güvenliğini sağlamak için yeterli vaktin tanınmadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin verdiği bilginin de "etkin bir şekilde yanıt verilemeyecek kadar muğlak" olduğu kaydedildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu gibi adımlar Moskova'da çok ciddi endişeler yaratıyor" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırılarda "70 bölücü terör örgütü üyesinin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı , Türkiye'nin "ne ABD, ne de küresel koalisyon güçleriyle düzgün bir şekilde koordinasyonu sağlamadan" bu saldırıları gerçekleştirdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Mark Toner, "Bu hava saldırıları, koalisyon tarafından onaylanmamıştır ve IŞİD'e karşı mücadelemizdeki ortak güçlerimizin maalesef yaşamını kaybetmesine yol açmıştır" demişti.

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ABD, Rusya ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) operasyondan önce bilgi verildiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun "kesinlikle peşmerge üyelerini hedef almadığını" da sözlerine eklemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'ye operasyon yapılacağı bilgisinin '2 saat önce verildiğini' ve askerlerin 20 - 30 km güneye çekmeleri için uyarı yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkezi ile paylaştık. Burada bir bilgi paylaşımı yok deniyorsa, buna katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Bizim gizli ajandamız yok" dedi.

Rusya: Hava saldırıları 'kabul edilemez'

Öte yandan Rusya, Türkiye'nin önceden bilgi paylaşımı yapıldığını yönündeki açıklamalarına karşın, bu operasyanların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türkiye ordusunun bu eylemleri, sahadaki gerçek ve baş terörist grup olan IŞİD'e karşı çıkan Kürt güçlere yöneliktir" ifadeleri yer aldı:

"Bu gibi eylemleri kabul edilemez buluyoruz ve uluslararası ilişkilerin esas prensiplerine karşı geldiğini düşünüyoruz."

Irak'ın Zap bölgesine harekât

Salı günü Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonun devamında, Çarşamba günü Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Ajanslar, TSK'dan alınan bilgiye göre Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında "saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü" üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ajanslar ayrıca, "çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınağın tahrip edildiğini" aktardı.