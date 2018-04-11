Rusya ve ABD arasında Suriye gerilimi tırmanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı düzenleneceğine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Putin, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz" diye konuştu. Rusya'nın uluslararası hukukun gerektirdiği bütün yükümlülüklerine saygı duyduğunu söyleyen Putin, diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler inşa etmek istediklerini belirtti.

Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye ve çevresindeki durumun gözlendiğini belirtilerek Körfez'deki Amerikan donanmasına bağlı birliklerin faaliyetlerinin de kayıtlara geçirileceği ifade edildi.

Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenleneceği mesajı veren sosyal medya paylaşımlarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" denilmişti. Açıklamada "akıllı füzelerle" Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği kaydedilmişti.

İran'dan Suriye'ye destek

İran ise Suriye'deki müttefiklerine destek açıklaması yaptı.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Doğu Guta'ya yaptığı ziyaret sırasında devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "İran, Suriye'yi Amerika ve siyonist rejime karşı mücadelesinde destekliyor" dedi. Velayeti, "Yurtdışından gelecek her türlü saldırıda Suriye rejiminin yanında yer alacağız" dedi.

Trump'tan Suriye'ye saldırı sinyali

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin sinyalini vermişti. Trump, Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceği" ifadesine yer vermişti.

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Trump bir diğer paylaşımında ise "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını" belirterek "Bunun için hiçbir neden yok. Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?” ifadesine yer vermişti.

Mattis'ten açıklama

Trump'ın açıklamalarının ardından Washington'da açıklama yapan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Duma'daki muhtemel saldırıya dair bilgilerin değerlendirildiğini söyledi. Mattis, Duma konusunda Esad rejimini suçlayacak kanıtların bulunup bulunmadığı yönündeki soruya "Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

Aktivistler Doğu Guta'daki Duma'ya 7 Nisan'da kimyasal silahla saldırı düzenlendiğini ve en az 42 kişinin öldüğünü ileri sürüyor.

rtr,dpa/HT,HS

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