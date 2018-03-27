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Dünya

Rusya vatandaşlığı prosedürü kolaylaştırılıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya İçişleri Bakanlığı (MVD), yabancıların Rusya vatandaşlığına girme prosedürünü kolaylaştıracak

27 Mart 2018 14:37

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya İçişleri Bakanlığı (MVD), yabancıların Rusya vatandaşlığına girme prosedürünü kolaylaştıracak.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, \"Vatandaşlığa girme prosedürünü optimize etmek üzere elimizden geleni yapacağız\" dedi.
MVD’nin yabancı öğrenci ve uzmanların Rusya’ya gelmesini desteklediğini dile getiren Gorovoy, \"Ülkemize yabancı uyruklu profesyonel uzmanların ve öğrencilerin gelmesinden yanayız, Rus üniversitelerinden mezun olan ve bir an önce Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen insanlara destek sağlıyoruz\" diye konuştu.
Gorovoy, \"Yabancıların istihdam piyasasında sağladığı etkiyi tespit etmek üzere Çalışma Bakanlığı, Rusya bölgelerinin yönetimi ile sıkı çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz\" diye ekledi.

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