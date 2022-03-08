Rusya uzmanı Sezer: Rus oligarkların neredeyse tamamı İstanbul’a geldi

Rusya uzmanı Aydın Sezer, Batı yaptırımlarının hedefindeki Rus oligarkların neredeyse tamamının şu anda İstanbul'da olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'ın 'Büyük Fotoğraf' programında açıklamalarda bulunan Sezer, "İstanbul'da toplanan oligarklar yaptırımlar konusunda bir arayış içerisinde" dedi.

“Türkiye; Körfez veya Çin’le kıyaslanamayacak şekilde coğrafi açıdan Rusya’ya yakın bir ülke. Para girişleri tahminen olur" diyen Sezer, "Son bir haftada Batılı ve Rus şirketlerin Türkiye’deki operasyonlara muhtaç olmaları durumunda araştırma yaptıklarını biliyorum. Bu da şirketlerin el değiştirmesini, konut veya yatırım araçlarının fiyatının artmasını doğurabilir” değerlendirmesinde bulundu.