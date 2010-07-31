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Çevre

Rusya: Uzayı en çok Çin kirletiyor

Dünya yörüngesindeki kirlilikten üç ülke sorumlu. Çin yüzde 40'la ilk sırada.

31 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya yörüngesindeki kirlilikten üç ülke sorumlu. Çin yüzde 40'la ilk sırada.

ABD'nin suçlamalarına yanıt veren Rusya Uzay Ajansı (Roskosmos), uzayı en fazla Çin'in kirlettiğini, onu ABD'nin izlediğini açıkladı.

Roskosmos'un internet sitesinde yayımlanan açıklamada, uzayı Çin'den sonra en fazla kirleten diğer iki ülkenin ABD ve Rusya olduğu kaydedildi.  

Açıklamada, uzaydaki atıkların yüzde 93'ünün bu 3 ülkeden kaynaklandığı belirtilerek, "Tahminlere göre atıkların yüzde 40'ını Çin, yüzde 27,5'ini ABD, yüzde 25,5'ini Rusya, yüzde 7'sini uzay araştırmalarına katılan diğer ülkeler üretiyor" denildi.



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