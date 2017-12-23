Rusya uzay otelleri tasarlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Rusya uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda (ISS) turistlerin uzay ziyaretleri için lüks bir otel modülü tasarlıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı\'nın Popular Mechanics şirketiyle ortak geliştirdiği iş planında yer alan lüks uzay oteli modüllerinde dört uyuma kompartımanı yer alacağı ve modüllerin ziyaret başı ücretinin 40 ila 60 milyon dolar arasında değişeceği söylendi.

Yaklaşık 16 bin metre uzunluğundaki otel modülü tasarımının, 2021 yılında ISS\'e teslimat gerçekleştirecek olan Science and Power Module (NEM-1) adındaki uzay aracına benzediği söylenirken, modülde kalacak olan ziyaretçilerin ISS\'te görev alan astronotlarla beraber uzay yürüyüşlerine katılabileceği, jimnastik teçhizatlarını kullanabileceği ve kişisel internet ve temizlik imkanlarına sahip olabileceği açıklandı.

Lüks otelin inşası 279 ila 446 milyon dolar arasında bir sermaye gerektirirken, birçok özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenecek. Modülü ziyaret etmek isteyen yolcular, modülün uzaya fırlatılmasından iki yıl önce başlamak üzere ödemelerini taksitlendirebilecek.