Kafkaslar'da Gürcistan'la yaşadığı kriz nedeniyle Batı'nın baskı altında tuttuğu Rusya BM'ye çağrıda bulundu: 2036'da dünyayı vuracağı tahmin ettiğimiz 99942 Apophis tehlikesi giderek artıyor. Gelin birlikte bunu önelemek için çalışalım.

Başkent Moskova'da yapılan konferansta konuşan Rusya Federasyonu Uzay Ajansı Başkanı Anatoly Perminov " 2029'da göktaşı dünyaya 36 bin kilometre yaklaşacak. 2036'da önlem alınmazsa yaşadığımız gezegen için çok büyük bir tehdit. BM çatısı altında tüm ülkeler bu göktaşını durdurmalı" dedi.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimirti Medvedev'e bu konuyla ilgili rapor sunduklarını belirten Perminov "Yakında gerekli adımlar hükümetimiz nezdinde atılacaktır" diye konuştu.