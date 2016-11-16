Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor

Putin, bir kararname ile Moskova'nın imzasını savaş suçlarının yargılanması için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, mahkemenin bağımsız olmadığı gerekçesiyle çekme kararı verdi.

Rusya'nın bu kararı mahkemenin Kırım'ın ilhakının uluslararası bir askeri krize eşit olduğu yönündeki açıklamasından iki gün sonra geldi.

Mahkemeye göre Kırım'daki durum aslında işgal anlamına geliyor. Rusya da ABD gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü imzalamış ancak resmi olarak kuruluşa katılmamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada mahkemenin uluslararası toplumun beklentilerine hizmet etmediği belirtildi.

Moskova, Rusya ve Gürcistan arasında 2008 yılında çıkan savaşı buna örnek gösterdi. Bu yıl başlarında mahkeme Rusya ve Gürcistan arasında 2008'de yaşanan kısa süren savaş ile ilgili suçlarla ilgili bir soruşturmayı onayladığını duyurmuştu.

Rusya, mahkemenin Rus birliklerin ve Güney Osetya bölgesinden milislerin işlediği iddia edilen suçlara odaklandığını ancak Gürcülerin Güney Osetya’daki sivillere karşı saldırganlığını göz ardı ettiği eleştirisini getirdi.

Rusya, Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmiş, ardından düzenlenen referandumda Kırım Rusya'ya bağlanmak istediğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/RTRD/SSB/GA