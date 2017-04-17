Rusya ülkenin doğusundaki sınır kapısında Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Rusya, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 18 ülkenin vatandaşlarına ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok kentinden yapılan girişlerde vize uygulamasını kaldırdı.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından yapılan açıklamada turist ve iş adamlarının artık Rusya’nın doğusunda artık vizeye ihtiyaç duymayacakları belirtildi. Ülkenin doğusundaki en büyük liman kenti Vladivostok’un ticari ve turistik kapasitesini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Medvedev’in kararı farklı coğrafyalardan ülkeleri kapsamakta.

Türkiye’nin de içinde olduğu vizesiz seyahat kararındaki yer alan diğer 17 ülke Cezayir, Bahreyn, Brunei, İran, Katar, Hindistan, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya.