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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya nota verdi

Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı

26 Kasım 2018 22:23

Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

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