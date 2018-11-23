T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın NATO ve AB için bir değeri yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duma'sı Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Anton Morozov’un Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya katılmasının için hiçbir değeri olmadığını söyledi

23 Kasım 2018 15:00

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duma\'sı Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Anton Morozov’un Ukrayna\'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO\'ya katılmasının için hiçbir değeri olmadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun, Ukrayna’nın NATO ve AB’ye katılma ihtiyacını savunması üzerine, Morozov, “Ukrayna egemen bir ülke, istediği tüm organizasyonlara katılabilir. Bildiğim kadarıyla , ne NATO ne de AB Ukrayna’yı beklemiyor. AB ve NATO için Ukrayna’nın hiçbir değeri yok, çünkü Donbass milislerine bile direnemeyen çok zayıf bir ordusu var” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHADevlet Duma UluslararasıKomitesiAnton Morozovun Ukrayna Avrupa Birliği ABNATOUkrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenkonun Ukraynanın NATOAByeMorozovBildiğimAB UkraynayıABUkraynanınDonbass
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24