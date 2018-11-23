Rusya: Ukrayna'nın NATO ve AB için bir değeri yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duma\'sı Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Anton Morozov’un Ukrayna\'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO\'ya katılmasının için hiçbir değeri olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun, Ukrayna’nın NATO ve AB’ye katılma ihtiyacını savunması üzerine, Morozov, “Ukrayna egemen bir ülke, istediği tüm organizasyonlara katılabilir. Bildiğim kadarıyla , ne NATO ne de AB Ukrayna’yı beklemiyor. AB ve NATO için Ukrayna’nın hiçbir değeri yok, çünkü Donbass milislerine bile direnemeyen çok zayıf bir ordusu var” dedi.