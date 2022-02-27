Rusya, Ukrayna'ya Belarus'ta müzakereyi kabul etmesi için süre verdi: "Reddedilirse sorumluluk onların"

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Rusya, Ukraynalı yetkililere Belarus’un Gomel şehrinde müzakere görüşmesi için yerel saatle 15.00’e kadar süre verdi.

Ukrayna’yla müzakere görüşmesi için gönderilen heyetin başındaki Vladimir Medinski, yerel saatle 15.00’e kadar, Kiev’in müzakereye yanıtı için bekleyeceklerini söyledi.

Medinski “Müzakere reddedilirse, Ukrayna tarafı kan gölünün sorumluluğunu üstlenmelidir. Saat 15.00’e kadar burada bir yanıt bekleyeceğiz” dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşeko da Ukrayna’dan yanıt beklediklerini söylemişti.

Ukrayna lideri Zelenski, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada müzakereye açık olduklarını ancak Belarus’ta görüşmeyi kabul etmediklerini söylemişti.