Ukrayna, salı günü ülkenin Savunma Bakanlığı, ordusu ve iki devlet bankasına siber saldırı düzenlendiğini belirtti. Ukrayna'nın en büyük finansal kurumlarından olan Oşadbank ve Privat'ın siteleri salı günü içinde tekrar erişime açılsa da bakanlık ve ordunun siteleri saatler boyunca kapalı kaldı. Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan İTÜ Öğretim Görevlisi ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Nafiz Ünlü, ''Rusya, Ukrayna'ya başlattığı siber saldırıyı ABD'ye de yöneltebilir. Sadece web siteleri değil, havaalanları, enerji tesisleri gibi kritik altyapıları çalışamaz hale getirerek ABD'ye milyar dolarlık zarar verebilir'' dedi.

Karar gazetesinden Eda Sanğu’nun haberine göre, Ünlü ''Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının yükünü hissetmeye devam ederken, hükümet ve siber güvenlik uzmanları, bu hacker saldırılarının küresel olarak yayılarak Avrupa'yı, ABD'yi ve ötesini tehdit edebileceğinden endişe ediyor” diye konuştu.

Ünlü’nün açıklamaları şöyle:

“Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair korkuların ortasında, böyle bir çatışmanın siber uzayda nasıl sonuçlanacağına dair endişeler daha da artıyor. Görünen o ki bir Ukrayna işgali ve ABD veya NATO müdahalelerinin ardından artan kısasa kısas mücadelesinin bir parçası olarak Rusya'nın ABD hedeflerine karşı siber saldırılar başlatabilir. Bu saldırılar yalnızca web sitelerini çalışamaz hale getirmenin ötesinde havaalanları ve enerji tesisleri gibi kritik altyapılara zarar vermeyi amaçlayan çok daha ciddi saldırılar olarak karşımıza çıkabilir.

Siber uzaydan daha sisli bir savaş alanı yoktur. Ulusal gücün bir unsuru olarak siber uzayın ana faydalarından biri budur – bir siber saldırı neredeyse her zaman makul bir inkar edilebilirlik sağlar. 14 Ocak 2022'de Rusya, merkezi Greeley, Colorado'da bulunan et tedarikçisi JBS Foods'a, Gürcüstan ‘da bulunan ABD’nin doğu yakasının en büyük petrol boru hattını işleten Colonial Pipeline'a yönelik 2021 fidye yazılımı saldırılarından sorumlu olan Dünyanın en büyük fidye yazılım çetesi Rus merkezli siber çete REvil'in üyelerini tutukladı.

Bu da Rusya'nın Siber ataklar konusunda hiç de masum olmadığını gösteren örneklerden birisidir. Bazı analistler ABD'nin dünyadaki en yetenekli siber güç olduğunu ve ABD'nin ayrıca Rus siber saldırganlığıyla ilgili 20 yıllık deneyime sahip olmakla bu tür saldırılara karşı üstünlük sağlayabileceğini öngörmektedirler.

Rusya, ABD'nin kritik altyapısını bozarak Ukrayna'daki Rus hamlelerine ABD'nin yanıtını geçici olarak caydırabilirse de, Amerikalıların böyle açık bir saldırıya birleşik ve güçlü bir yanıt vermesi muhtemeldir.

Sonuçta, 23 Aralık 2015'te Ukrayna'nın elektrik şebekesine yapılan bir siber saldırı, Ukrayna'da yaklaşık 230.000 tüketicinin 1-6 saat boyunca elektrik kesintisine neden oldu. Bu Saldırı, Ukrayna'da devam eden bir Rus askeri müdahalesi sırasında gerçekleşti ve bu saldırının mimarı 'Kum kurdu' olarak bilinen bir Rus gelişmiş hacker grubuna atfediliyor. Bu da siber saldırganların ülkeler arasında özellikle de gerçek ve sanal bir savaş zamanında ne kadar etkili olabileceğini bize göstermektedir.''

TIKLAYIN - Ukrayna'da Savunma Bakanlığı, ordu ve devlet bankalarına siber saldırı; arkasında Rusya'nın olduğu düşünülüyor