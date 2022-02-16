Ukrayna'da Savunma Bakanlığı, ordu ve devlet bankalarına siber saldırı; arkasında Rusya'nın olduğu düşünülüyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna, salı günü ülkenin Savunma Bakanlığı, ordusu ve iki devlet bankasına siber saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna'nın en büyük finansal kurumlarından olan Oşadbank ve Privat'ın siteleri salı günü içinde tekrar erişime açılsa da bakanlık ve ordunun siteleri saatler boyunca kapalı kaldı.

The Washington Post, ABD istihbaratına göre saldırının arkasında çok yüksek olasılıkla Rusya devletine çalışan bilgisayar korsanları olduğunu belirtti. Haberde korsanların girilen bu ağlardan istihbarat toplayabileceği ve olası bir işgal durumunda bu sistemlerde arızalara sebep olabileceği belirtildi.

Ukrayna'nın internet denetim organı da Rusya'ya göndermede bulunarak, "Saldırganın bu tür hamlelere başvurduğu olasılığı yok sayılamaz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.