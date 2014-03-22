T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Ukrayna üssünü bastı

Kırım'da Ukrayna'ya ait Belbek hava üssü Rus zırhlıları tarafından basıldı. Rus ordusunun ihtarına rağmen, Belbek hava üssüden çıkmayan Ukraynalı askerlere bugün operasyon düzenlendi

22 Mart 2014 19:33

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrasında da bölgede gerginlik devam ediyor. Rus zırhlı araçları, Kırım'da Ukrayna'ya ait Belbek hava üssüne girdi. Hava üssünden silah sesleri duyuluyor.

Kırım'da Ukrayna'ya ait Belbek hava üssü Rus zırhlıları tarafından basıldı. Rus ordusunun ihtarına rağmen, Belbek hava üssüden çıkmayan Ukraynalı askerlere bugün operasyon düzenlendi.

Rus zırhlı araçları, Belbek hava üssüne girdi. Görgü tanıkları, hava üssünden silah seslerinin yükseldiğini belirtiyor.

Rus askerlerinin üssün boşaltılması için Ukrayna askerlerine tanıdığı süre öğle saatlerinde dolmuştu.

Belbek hava üssü, Kırım'da Ukrayna bayrağının dalgalandığı az sayıdaki yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER

rusyakırm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24