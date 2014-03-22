Rusya Ukrayna üssünü bastı

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrasında da bölgede gerginlik devam ediyor. Rus zırhlı araçları, Kırım'da Ukrayna'ya ait Belbek hava üssüne girdi. Hava üssünden silah sesleri duyuluyor.
Kırım'da Ukrayna'ya ait Belbek hava üssü Rus zırhlıları tarafından basıldı. Rus ordusunun ihtarına rağmen, Belbek hava üssüden çıkmayan Ukraynalı askerlere bugün operasyon düzenlendi.
Rus zırhlı araçları, Belbek hava üssüne girdi. Görgü tanıkları, hava üssünden silah seslerinin yükseldiğini belirtiyor.
Rus askerlerinin üssün boşaltılması için Ukrayna askerlerine tanıdığı süre öğle saatlerinde dolmuştu.
Belbek hava üssü, Kırım'da Ukrayna bayrağının dalgalandığı az sayıdaki yerlerden biri olarak öne çıkıyor.