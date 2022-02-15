Rusya, Ukrayna sınırına daha çok asker gönderiyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker daha gönderdiği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Ukrayna'ya doğru 14 Rus tabur daha yola çıktı. Her taburda yaklaşık 800 asker olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında zaten 100 tabur asker bulunuyordu. Uzmanlar bu sayının Ukrayna'nın işgali için yeterli olacağını söylüyordu.

Britanyalı bakanlar tüm hamlelerine rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali konusunda kararsız olduğuna inanıyor. Ancak asker yığınağının büyümesiyle Britanya Başbakanı Boris Johnson, Cumbria ziyaretini kısa kesip bir acil durum toplantısı düzenledi.

Britanya, Rusya'nın kara kuvvetlerinin yüzde 60'ını yığınağa ayırdığını ve bölgedeki hava güçlerini iki katına çıkardığına inanıyor. Londra'ya göre bu hamleler krizi daha da uzatabilir.