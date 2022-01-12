Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında askeri tatbikat yapıyor

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Rusya'nın batı komşusunu işgal edeceğine dair iddialar ortaya atılırken Rusya ordusu, Ukrayna sınırı yakınlarında salı günü canlı atış yapılan tatbikatlara başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata 3 bin asker ile 300 tank ve piyade savaş aracının katılacağı duyuruldu.

Tatbikatın Voronezh, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde yapılacağı açıklandı.

Aralık ayının sonunda Rusya, aralarında 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım'ın da bulunduğu Batı bölgelerinde 10 bin asker ile tatbikat yapmıştı.

Rusya tatbikatları, Batı güçleri ile görüşmelerinin olduğu haftada başlattı. Rus heyeti pazartesi ABD heyeti ile görüşmüştü. Heyet çarşamba NATO, perşembe de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.