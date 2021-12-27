Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 bin askerle yaptığı tatbikatı tamamladı

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Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleştirdiği, bir ay süren ve 10 binden fazla askerin katıldığı askeri tatbikatın bu cumartesi günü tamamlandığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı, Güney Ordu Bölgesi güçlerinin tatbikatlarının Rostov, Krasnodar ve Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

AFP, açıklamada yer verilmese de Stavropol, Astrahan, Kuzey Kafkas cumhuriyetleri ve hatta Ermenistan'da da Rus askerlerinin tatbikat yaptığını belirtti.

Bakanlık, tatbikatları tamamlayan askerlerin üslerine dönmeye başladığını ve yedek ünitelerin yılbaşı tatili için hazırlık yapacağını ifade etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.