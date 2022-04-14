Rusya-Ukrayna savaşında 7 haftada 20 gazeteci öldürüldü

T24 Dış Haberler

Ukrayna gazeteciler sendikası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek çıkardığı savaşın 7. haftası itibariyle 20 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, ''Bu savaş kimseyi es geçmiyor. Askerlerin, sivillerin ve medya çalışanlarının canlarını alıyor'' yorumunda bulundu.

Açıklamayla birlikte 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin isimlerinden oluşan bir liste yayımlandı.

Öldürülen gazeteciler arasında Rus Oksana Baulina, ABD'li belgeselci Brent Renaud, İrlandalı kameraman Pierre Zakrzewski ve Litvanyalı belgeselci Mantas Kvedaravičius da bulunuyor.

Listede kayda geçen son ölümler 78 yaşındaki sendika üyesi Yevhen Bal ve video mühendisi Roman Nezuborets oldu.

Bu 20 gazetecinin bazılarının görevdeyken, bazılarının ise çalışmadıkları sırada öldürüldüğü vurgulandı.

Medya Kalkınması Küresel Forumu, cumartesi günü Rusya'nın gazetecileri hedef almaya son vermesi gerektiği konusunda bir açıklama yayımlamıştı.