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Ekonomi

Rusya-Ukrayna savaşı emtia piyasalarını vurdu

08 Mart 2022 09:21

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları emtia piyasalarını da vurdu.

Londra Metal Borası'nda (LME) üç ay vadeli nikel, yüzde 50'nin üzerinde artarak ton başına 73.400 dolarla rekor seviyeye ulaştı. 

LME'de 3 ay vadeli kalay yüzde 5 değer kazanırken, ton başına 49.465 dolara yükseldi.

Yine LME borsasında 3 ay vadeli nikel fiyatı ton başına 101 bin 385 dolar olurken, 3 ay vadeli çinko fiyatı yüzde 18 artarak 4.860 dolara yükseldi.

3 ay vadeli alüminyumun ton başına fiyatı ise yüzde 4'e yakın değer kazancıyla 3.966 dolara yükseldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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