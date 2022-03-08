Rusya-Ukrayna savaşı emtia piyasalarını vurdu

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları emtia piyasalarını da vurdu.
Londra Metal Borası'nda (LME) üç ay vadeli nikel, yüzde 50'nin üzerinde artarak ton başına 73.400 dolarla rekor seviyeye ulaştı.
LME'de 3 ay vadeli kalay yüzde 5 değer kazanırken, ton başına 49.465 dolara yükseldi.
Yine LME borsasında 3 ay vadeli nikel fiyatı ton başına 101 bin 385 dolar olurken, 3 ay vadeli çinko fiyatı yüzde 18 artarak 4.860 dolara yükseldi.
3 ay vadeli alüminyumun ton başına fiyatı ise yüzde 4'e yakın değer kazancıyla 3.966 dolara yükseldi.