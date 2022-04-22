Rusya, Ukrayna'nın Paskalya boyunca ateşkes ilan edilmesi teklifini reddetti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın bu hafta sonu gerçekleşecek Paskalya Bayramı boyunca ateşkes ilan edilmesi talebini reddettiğini belirtti.

Zelenski sosyal medya hesabından yayınladığı video açıklamada, "Maalesef Rusya, Paskalya ateşkesi ilan etme talebimizi reddetti. Bu durum, ülkelerinin liderlerinin Hıristiyanlık inancına nasıl baktığını da gösteriyor. En neşeli ve önemli bayramlardan biri olmalıydı" diye konuştu.

Zelenski, "Umutlu olmaya devam ediyoruz. Barış umut ediyoruz; yaşamın ölümü yeneceğini umut ediyoruz" dedi.

Ortodokslar, Jülyen takvimini temel aldıkları için dini bayramları genellikle Batılı Hıristiyan ülkelerden daha sonra kutluyor.

Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de insani yardım ve savaş bölgesinden ayrılmak isteyenlerin çıkabilmesi için Paskalya boyunca 4 gün ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu. Rusya, talebin "içten" olmadığını ve Ukrayna'ya tekrar silahlanmak için zaman tanıyacağını söyleyerek reddetmişti.