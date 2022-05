Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde havalimanı yakınlarındaki bölgeye füze saldırısı düzenledi. Zelenskiy ise, Rusya'nın işgal etmeye çalıştığı kentlerin hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23'üncü gününde sürüyor. Ülkenin batısındaki Lviv kentinin belediye başkanı Andriy Sadovyi, Rus ordusunun Polonya sınırındaki kente saldırı düzenlediğini bildirdi. Sadovyi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada havalimanı yakınlarındaki uçak bakım işlemlerinin yapıldığı binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Binanın yıkıldığını kaydeden Sadovyi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. Sadovyi ayrıca, saldırının doğrudan havalimanını hedef almadığını kaydetti. Görgü tanıkları da kentte büyük patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Polonya sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Lviv, bugüne kadar Rusya'nın saldırılarından pek etkilenmemişti. Kentte, ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçan çok sayıda Ukraynalı bulunuyor. Lviv'de ilk kez Pazar günü askeri üssü hedef alan bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti. Zelenskiy: Ordu her saldırıya karşılık veriyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılar üç haftayı geride bırakırken, Rus birliklerinin girmeye çalıştığı her bölgenin Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi. Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı video mesajında Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin her saldırısına yanıt verdiğini kaydetti. Rus birliklerinin ablukası altındaki Mariupol, Harkiv ve Çernihiv kentlerinde yaşayanlara seslenen Zelenskiy, büyük hasar gören bu kentlerin sakinlerini yüz üstü bırakmayacaklarını vurgulayarak, bu şehirlerde yaşayanlara "Özgür olacaksınız" sözü verdi. Zelenksiy ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a da "yeni ve etkin" yardımları için teşekkür etti. Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolar çapında ek askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı. Çernihiv ve Mariupol'de durum Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Perşembeyi Cumaya bağlayan gece de ülkenin kuzeyindeki Çernihiv'e yönelik saldırıları sürdürdü. Rusya sınırındaki yaklaşık 300 bin nüfuslu Çernihiv, saldırıların başlamasından bu yana Rusya'nın hedefleri arasında bulunuyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte insani durumun felaket boyutlarına ulaştığı belirtiliyor. Yerel yönetim Perşembe günü yaptığı açıklamada, kentte son 24 saat içinde 50 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de ise çok sayıda kişinin saklandığı tiyatro binasının vurulması sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği belirsizliğini koruyor. Milletvekili Serhiy Taruta, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, tiyatro binasında en az bin 300 kişinin bulunduğunu belirtti. Milletvekili Olga Stefanişina ise Perşembe günü enkazdan 130 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Rusya ise, sivillere yönelik saldırı düzenlenmediğini savunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mariupol'den Perşembe günü yaklaşık 43 bin kişi daha tahliye edildi. Ayrıca ilaç ve gıda maddelerinden oluşan 134 ton yardım kentte kalanlara ulaştırıldı. AFP,dpa / JD,ET © Deutsche Welle Türkçe