Rusya, Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santralini kuşattı

Rusya güçlerinin Ukrayna’ın en büyük nükleer enerji santralini kuşatması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (IAEA) endişe yarattı.
IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya hükümetinin ajansı Ukrayna’nın güney doğusundaki, ülkenin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük nükleer enerji tesisinin bulunduğu bölgeyi ele geçirdiği konusunda uyardığını söyledi.
IAEA’ya bir mektup gönderen Rus yetkililer, tesisteki Ukraynalı personelin çalışmaya devam ettiğini savundu. Öte yandan tesisi işleten Ukrayna devlet şirketi Energoatom, Rus ordusunu personeli terörize etmekle suçladı.
Ukrayna, IAEA’dan dört nükleer tesis çevresinde 30 kilometrelik güvenli bölge tesis edilmesini istedi.
Rusya, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Çernobil nükleer tesisinde de kontrolü ee geçirmişti. Buradaki personelin evlerine dönmesine izin verilmediği iddia ediliyor.