Rusya, Ukrayna ile sınır paylaşan 6 bölgesinde terör tehdidi seviyesini yükseltti

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Rus ordusunun Ukrayna işgali 7. haftasına girerken Rusya'nın Ukrayna sınırındaki en az altı bölgede terör tehdidi seviyesi artırıldı.

Moscow Times'ın aktardığına göre bu bölgelerde yaşayanlar son günlerde birkaç patlama duyduklarını belirtti. Yetkililer bu patlamalara 'hadiseler' diye hitap etti.

Terör seviyesini ilk yükselten bölge, "potansiyel provokasyonları" gerekçe gösteren Kursk oldu. Kursk'un çeşitli bölgeleri işgale giden Rus askerlerinin Ukrayna'ya geçmeden toplanması için kullanılıyordu.

Kursk'un ardından Belgorod, Voronezh ve Bryansk'ta da terör seviyesi, en yüksek ikinci seviye olan 'sarı'ya çıkarıldı.

Krasnodar da iki ilçesinde terör seviyesini yükseltti. İlhak edilen Kırım'ın da 7 bölgesinde önlemler artırıldı.

Rusya'nın terör seviyesini artırmayan tek Ukrayna sınır bölgesi Donbas'la sınır paylaşan Rostov oldu.