Rusya, Ukrayna'daki gerilime rağmen İrlanda açıklarında askeri tatbikat yapacak

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Ukrayna sınırında tırmanan gerilime rağmen Rusya donanmasının İrlanda kıyısının açıklarında canlı atış yapılacak tatbikatı gerçekleştirme kararı aldığı belirtildi.

1-5 Şubat arasında yapılması planlanan tatbikatlar İrlanda'nın 200 kilometre güneybatısında yapılacak. Tatbikatın yapılacağı bölge uluslararası su sayılsa da İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunuyor. İrlandalı balıkçılar, bu tarihlerde bölgede balıkçılığın etkileneceğinden endişeliydi.

İrlanda Balık İşletmecileri ve İthalatçıları Birliği temsilcileri, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi ile görüştüklerini ve "adil bir anlaşmaya vardıklarını" belirtti.

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, tatbikatı engelleme yetkileri olmadığını ancak Rus büyükelçiyi "memnun olmadıkları" konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Brüksel'de pazartesi günü açıklamalarda bulunan Coveney, "Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurulunca şu an askeri aktiviteyi artırmanın zamanı değil" dedi.