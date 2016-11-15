Rusya uçak gemisini Suriye'de ilk kez kullandı

Rusya, Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında ilk kez Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Amirkal Kuznetsov'u kullandı.

Gemiden kalkan uçaklar İdlib ve Humus'ta hava saldırıları düzenledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, muhaliflerin elindeki İdlib ve ülkenin orta kesimlerindeki Humus'ta bulunan cephanelikler, eğitim kampları ve silah fabrikalarını hedef alacaklarını söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bilgilendiren Şoygu, Amiral Kuznetsov'dan kalkan uçakların Halep'e yönelik bir saldırısından ise bahsetmedi.

Öte yandan, gıda sıkıntısı yaşanan muhaliflerin kontroolündeki Doğu Halep'e haftalar sonra yeni hava saldırıları düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda üç kişinin öldüğünü bildirdi.

Sivil savunma yetkilisi İbrahim Ebu el Leyt Doğu, Halep'teki hava saldırılarında Haydariye, Hananiye ve Sakhour Mahallelerinin hedef alındığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Bab el Nairab, Kadi asker ve Katırcı Mahalleleri'nin de vurulduğunu bildirdi. Gözlemevi ayrıca bazı saldırıların helikopterlerden atılan varil bombalarıyla düzenlendiğini duyurdu.

Halep, birbuçuk yıldır hükümet güçlerinin elindeki batı bölgesi ve muhaliflerin elindeki doğu olmak üzere ikiye bölünmüş halde.

Suriye Ordusu ve müttefikleri Eylül'de Doğu Halep'i kuşatmış ve ağır bombardımanla desteklenen bir saldırı başlatmıştı. Ancak Rusya, son haftalarda hava saldırılarına ara verildiğini söylüyordu.

Reuters haber ajansına konuşan İbrahim Ebu Leyt, "Hava saldırıları ve paraşüt bombaları her yerde. Bugün ağır bombardıman var. 15 günden uzun süredir böyle saldırı görülmüyordu" dedi.

Bu arada Birleşmiş Milletler, sivillerin bir savaş bölgesinde altıncı kışını geçirdiği Suriye'de gıda üretiminin tüm zamanların en düşük düzeyine gerilediğini belirtti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü, artan tohum, gübre ve traktör yakıtı fiyatları nedeniyle çok sayıda çiftçinin topraklarını terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

İki BM örgütünün ortak açıklamasında savaşın başladığı 2011'de 3,4 milyon ton olan buğday rekoltesinin 1,5 milyon tona düştüğü kaydedildi.

2015-2016 ekim mevsiminde yapılan tahıl ekiminin de alan olarak da en düşük seviyeye gerilediği vurgulandı.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Bettina Luescher Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında "Suriye'deki gıda üretimi, savaş, güvensizlik ve ayrıca hava koşulları nedeniyle rekor düşük seviyelere indi" dedi.

BM gıda sıkıntısının özellikle, muhaliflerin elinde tuttuğu ve hala 250 bin ila 270 bin sivilin yaşadığı Doğu Halep'te kaygı verici olduğunu söylüyor.

Luescher "Halep'in doğusunda BM'nin sağladığı son gıda dağıtımı yapıldı. Tabii, gıdanın pazarlarda bulanabildiği ve insanların satın alabildiği başkent Şam'da durum çok farklı" dedi.

Savaştan önce Suriye canlı hayvan ihraç eden bir ülkeydi. Ancak büyükbaş hayvanlarda yüzde 30, küçükbaş hayvanlarda yüzde 40, kanatlı hayvanlarda da yüzde 60'lık bir azalma oldu.

Dünya Gıda Programı Suriye'de her ay 4 milyondan fazla kişiye gıda yardımı yapıyor.