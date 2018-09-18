Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü

T24 Haber Merkezi

Rusya, dün Hmeymim üssü yakınlarında 15 asker taşıyan IL-20 tipi uçaklarını Suriye’nin düşürdüğünü açıkladı. Rusya, uçağın İsrail jetleri yüzünden Suriye hava savunma sisteminin hedefi olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi gecesi Hmeymim üssü yakınlarında 15 askerle birlikte radardan kaybolan IL-20 tipi uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı. Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin operasyonundan 1 dakika önce Rusya’yı kırmızı hattan bilgilendirdiği, bunun IL-20’nin güvenli alana geçmesine olanak sağlamadığı kaydedildi. Rusya, İsrail'e uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu da belirtti.

"İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden..."

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı.

"Kasıtlı olarak yaptılar"

İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görememiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar."

“İsrail bilgi vermedi"

Uçağı arama ve kurtarma çalışmalarına da devam ettiklerini kaydeden Konaşenkov, İsrail’in Lazkiye’de bir operasyon yapmayı planladığı konusunda Suriye’deki Rus güçlerine önceden bilgi vermediğini belirtti. Konaşenkov "Operasyonla ilgili önceden bilgi verilmedi. Uyarı, saldırıdan sadece bir dakika önce, ‘kırmızı hat’ üzerinden verildi. Bu sürede uçağın güvenli bir bölgeye çekilmesi mümkün değildi" dedi.

"Erdoğan ile yapılan anlaşmaları etkilemeyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan IL-20 tipi uçağının düşürülmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'deki zrive sonucunda yaptıkları Suriye konulu anlaşmaları etkilemeyeceğini belirtti.

Peskov ayrıca "Uçağımızın düşürülmesi endişe verici, konuyu değerlendirip detaylı açıklama yapacağız" ifadesini kullandı.

Şoygu’dan Liberman’a telefon: Tek sorumlusu sizsiniz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin tek sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi.

Şoygu görüşmede "Rus uçağının düşmesinin sorumluluğu tamamen İsrail'e aittir. Rusya Savunma Bakanlığı olarak İsrail'i daha önce birçok kez farklı kanallar üzerinden Suriye'de Rus güçleri için tehlike teşhil edebilecek saldırılar gerçekleştirmemesi konusunda uyarmıştık" dedi.

İsrail: Üzgünüz

İsrail ordusu (IDF) da konu hakkında bir açıklama yayınladı.

''İsrail bu olaydan tümüyle Esad rejimini sorumlu tutuyor'' ordunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Aynı zamanda İran ve Hizbullah terör örgütünü de sorumlu tutuyor.''

İki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları üzere IDF ile Rus ordusu arasında bir çatışmasızlık sistemi bulunduğunu, son yıllarda pek çok kez işe yarayan sistemin dün gece de kullanımda olduğunu belirtti. Önsoruşturmaya göre 'isabetsiz Suriye uçaksavarlarının karadan havaya füzelerle Rus uçağını vurup düşürdüklerini' kaydeden IDF, şu ifadeleri kullandı:

''Suriye ordusu Rus uçağını vuran füzeleri ateşlediğinde İsrail savaş uçakları zaten İsrail hava sahasında bulunmaktaydı.' Lazkiye'deki hedefe hava saldırısı sırasında, daha sonra vurulacak olan Rus uçağı operasyon alanında bulunmuyordu. Suriye uçaksavar bataryaları ayrım gözetmeksizin ateş açtığında, bizim anladığımız kadarıyla, havada Rus uçağı olmadığını garantiye alma zahmetine girmedi."

Fransa: Dahlimiz yok

Öte yandan, Fransız ordusunun sözcüsü Albay Patrik Steiger, ülkesinin yaşananlarda herhangi bir dahiliyetinin olmadığı açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın bölgedeki İsrail jetleri nedeniyle düşündüğünü savunduğu uçakla ilgili durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Putin, TSK'nın Rus Su-24 uçağını düşürmesi ile İl-20 olayının birbirinden farklı durumlar olduğunu ve karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "O zaman Türk uçağı bilinçli olarak uçağımızı vurmuştu. Burada trajik tesadüfler zincirine benzeyen bir durum var gibi. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" diye konuştu.

Konuya ciddi yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Putin olayın ardından Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliklerini artırılacaklarını da ifade etti. Putin "Bu adıma cevap vermeye gelince, cevabımızı vereceğiz. Cevabımız öncelikle Suriye'deki Rus güçlerimiz ve üslerimizin güvenliklerini arttırmak şeklinde olacak. Bu adımlar herkesin hissedeceği türden olacak" ifadesini kullanmıştı.