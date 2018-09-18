Putin'den Lazkiye'de düşen uçakla ilgili ilk yorum: Türkiye olayı ile karşılaştırmayın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin Lazkiye kenti açıklarında düşen Rus uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Putin, Rusya'nın bölgedeki İsrail jetleri nedeniyle düşündüğünü savunduğu uçakla ilgili durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Cevabımızı vereceğiz, bu adımlar herkesin hissedeceği türden olacak"

Putin, TSK'nın Rus Su-24 uçağını düşürmesi ile İl-20 olayının birbirinden farklı durumlar olduğunu ve karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "O zaman Türk uçağı bilinçli olarak uçağımızı vurmuştu. Burada trajik tesadüfler zincirine benzeyen bir durum var gibi. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" diye konuştu.

Konuya ciddi yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Putin olayın ardından Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliklerini artırılacaklarını da ifade etti. Putin "Bu adıma cevap vermeye gelince, cevabımızı vereceğiz. Cevabımız öncelikle Suriye'deki Rus güçlerimiz ve üslerimizin güvenliklerini arttırmak şeklinde olacak. Bu adımlar herkesin hissedeceği türden olacak" ifadesini kullanmıştı.