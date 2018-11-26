Rusya, üç Ukrayna gemisine el koydu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada Pazar günü Karadeniz\'de bir dizi provokasyon gerçekleştiren Ukrayna Deniz Kuvvetleri\'nin üç gemisinin alıkonulduğunu açıkladı.

FSB\'den yapılan açıklamada, Ukraynaya ait \"Berdyansk\", \"Nikopol\" ve \"Yany Kapu\" isimli gemilerin 25 Kasım Pazar sabah Rusya’nın karasularını ihlal ettikleri ve saat 19:00 sularında Rus sınırını tekrar ihlal etme girişiminde bulundukları belirtilerek, bu duruma Rus Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi’ne ait gemilerin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, \"Ukrayna savaş gemilerini zorla durdurma amacıyla, silah kullanıldı. Rusya’nın Karadeniz\'deki karasularında, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin üç gemisi de gözaltına alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden üç yaralı askere tıbbi yardım sağlandı. Hayatları için bir tehdit yok\" denildi.

Ayrıca Ukrayna savaş gemilerinin Rus karasularından ve Kerç kanalından geçme kurallarını bildiğine dikkat çekilerek, bu kuralın kendileri tarafından daha önce barışçıl geçiş için kullanıldığının altı çizildi. Gemiler hakkında Rus karasularını ihlal etikleri için soruşturma açıldığı ve Kerç limanına götürüldüğü belirtildi.