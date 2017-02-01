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BBC Türkçe

Rusya, üç siber güvenlik uzmanını vatana ihanetle suçladı

Rusya'nın istihbarat servisi FSB'nin iki eski siber güvenlik uzmanı ve anti-virüs yazılım şirketi Kaspersky'nin bir yöneticisi, ABD çıkarlarına hizmet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Kremlin, gözaltıların ABD'deki başkanlık seçiminde Rusların sib

01 Şubat 2017 22:48

Rusya'nın istihbarat servisi FSB'nin iki eski siber güvenlik uzmanı ve bir siber güvenlik şirketinin yöneticisi vatana ihanetle suçlandı.

FSB uzmanları Sergei Mikhailov ve Dmitry Dokuchayev ile anti-virüs yazılım şirketi Kaspersky'nin yöneticisi Ruslan Stoyanov ABD çıkarlarına hizmet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bazı haberlerde, bu gözaltıların ABD'deki başkanlık seçiminde Rusların siber saldırı düzenlediğine yönelik iddialarla ilişkili olduğunu yer alırken Kremlin bu iddiaları reddetti.

Rus basınına göre FSB'nin siber güvenlik biriminin eski başkanı olan Sergei Mikhailov, bir toplantı sırasında başına alışveriş poşeti geçirilerek gözaltına alındı.

Üç isim de ihanetle suçlansa da suçlamaya yönelik ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Moskova'da bulunan BBC muhabiri Sarah Rainsford ise kulislerde, gözaltına alınanların, ABD'nin iki eyaletindeki oy verme sistemlerinin hacklenmesi de dahil olmak çeşitli suçlamalar yöneltilen bir Rus sunucu (server) firmasıyla ilişkide oldukları gibi iddialar dolandığını aktarıyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ise gözaltılarla hackleme olayı arasında herhangi bir bağlantı olmadığını açıkladı.

Rusya, ABD'deki seçim sistemlerinin hacklenmesiyle bir bağları bulunmadığını söylüyor.

Gözaltılarla ilgili diğer iddialar arasında bu kişilerin, Rus siyasetçilerin geçmişlerindeki kirli olayları ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaşan Shaltai Boltai (Bodur ve Şişko) grubuyla ilişkili olduğu da var.

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