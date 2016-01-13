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Dünya

"Rusya, üç vatandaşının terörle bağlantılı olduğunu doğruladı"

Antalya'daki IŞİD operasyonunda üç Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı

13 Ocak 2016 18:44

Sultanahmet’te meydana gelen patlamanın ardında bugün (13 Ocak 2016) Antalya'da IŞİD'le bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan üç Rusya vatandaşının uluslararası terörle bağlantısı olduğu bildirildi.

Russia Today'in TASS haber ajansından aktardığı habere göre konuşan ismini vermek istemeyen üst düzey bir Rus güvenlik kaynağı, üç kişiden birinin hem Rusya'da arandığını hem de hakkında uluslararası arama kararı bulunduğunu aktardı. Yetkili, gözaltına alınan diğer iki kişi hakkında ise, “Rusya topraklarını, Ortadoğu ülkelerinde eğitim görme isteklerini açıklayarak terk etmişlerdi” ifadesini kullandı.

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