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Dünya
Deutsche Welle

Antalya'da 3 Rus gözaltında

Sultanahmet'teki saldırının ardından IŞİD hücrelerine karşı düzenlenen operasyonda 3 Rus gözaltına alındı.

13 Ocak 2016 14:55


Türk güvenlik birimleri Sultanahmet'te dün 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından 7 kentte IŞİD hücrelerine karşı operasyon düzenledi. Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Mersin, Kilis ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 68 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Antalya'da gözaltına alınanların 3 Rus vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Rusların IŞİD'e lojistik destek verdiği ve çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleri ile bağlantı halinde oldukları iddia edildi.

Ankara'da gözaltına alınan kişilerin de Ankara'da saldırı hazırlığında olduğu, çeşitli kamu binalarında keşif yapmayı planladıkları açıklandı. Güvenlik güçleri baskınlarda çok sayıda belge ve bilgisayara da el koydu.

Sultanahmet'teki saldırının failinin IŞİD bağlantılı olduğu açıklanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin Sultanahmet'teki saldırı ile doğrudan bağlantılı olup olmadıkları ise şimdilik bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SultanahmetIŞİDRusAntalyaMersin KilisAdanaRusların IŞİDAnkaraDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/AFP/DW/HS/NH

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