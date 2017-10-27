T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Twitter’ın RT ve Sputnik kararına tepkili

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın RT televizyon kanalı ve Sputnik haber ajansının sahip olduğu hesaplarının reklamlarını yasaklama kararına yanıt

27 Ekim 2017 12:49

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın RT televizyon kanalı ve Sputnik haber ajansının sahip olduğu hesaplarının reklamlarını yasaklama kararına yanıt vereceğini bildirdi.

Zaharova Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bunu Rus TV kanalı Russia Today’in faaliyetlerinin engellenmesine yönelik agresif bir adım ve Amerikan gizli servislerinin baskısının bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Tabi ki buna bir yanıt verilecek” ifadesini kullandı.

Zaharova, Rus basın mensuplarına engellerin oluşturulmasının ABD’nin söz hakkını garanti eden hem uluslararası hem de iç yasalarını ihlal ettiğinin bir kanıt olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaEkim DHA Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova RusyanınTwitterın RTSputnikZaharova RusRia NovostiyeRus TVRussia TodayinAmerikanTabiABDnin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24