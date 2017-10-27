Rusya, Twitter’ın RT ve Sputnik kararına tepkili

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın RT televizyon kanalı ve Sputnik haber ajansının sahip olduğu hesaplarının reklamlarını yasaklama kararına yanıt vereceğini bildirdi.

Zaharova Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bunu Rus TV kanalı Russia Today’in faaliyetlerinin engellenmesine yönelik agresif bir adım ve Amerikan gizli servislerinin baskısının bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Tabi ki buna bir yanıt verilecek” ifadesini kullandı.

Zaharova, Rus basın mensuplarına engellerin oluşturulmasının ABD’nin söz hakkını garanti eden hem uluslararası hem de iç yasalarını ihlal ettiğinin bir kanıt olduğunu vurguladı.