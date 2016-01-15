Rusya: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar hafifletilmeyecek!

Rusya'nın Türk müteahhitlere yönelik yaptırımlarının 2018 FIFA Dünya Kupası için hafifletilebileceği iddialarını yalanlayan Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova, Türkiye'ye yönelik olarak alınan yaptırım kararlarının revize edilmeyeceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesi, Rusya'nın Türk müteahhitlere yönelik yaptırımlarının 2018 FIFA Dünya Kupası için hafifletilebileceğini yazmıştı. Gazetecilerin sorusu üzerine Kommersant'ın iddiasına yanıt veren Natalya Timakova, "Rusya Bakanlar Kurulu, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak" dedi. Rus sözcü, "Gerekli görülmesi durumunda hükümet, Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesine bağlı olarak özel ekonomik önlemlerin uygulanmayacağı şirketleri belirleyecek. Kararı, bizzat başbakan alacak" diye konuştu.

"Dünya Kupası öncesi sorun yaşayan Rusya yaptırımları hafifletebilir"

Türkiye'ye yönelik özel ekonomik önlemlerin devlet başkanı tarafından verilen talimatlarla yürürlüğe koyulduğunu hatırlatan Timakova, bu talimatların uygulanma sürecini sürekli olarak takip ettiklerinin de altını çizdi.

Kommersant'ta bugün yayımlanan haberde, Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde bazı spor tesislerinin yapımının yarıda kalması riski nedeniyle Türk müteahhitlere ülkede çalışma izni verebileceği öne sürülmüştü. Haberde Rusya İnşaat Bakanlığı'nın, bazı Türk inşaat şirketlerinin yaptırımların dışında tutulmasını öngören bir tasarı hazırladığı da iddia edilmişti. İzvestiya gazetesi de, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ürünlerini Rusya'ya kolayca sokabilecek Türk tekstil şirketlerinin listesini hazırladığını yazmıştı.