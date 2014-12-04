Rusya: Türkiye'ye yapılan indirim oranı yüzde 6'dan daha yüksek olabilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği %6 doğalgaz indirim rakamının nihai olmadığını, indirimin daha yüksek oranlara ulaşabileceğini duyurdu.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Türkiye’nin Rusya’dan indirim konusunda yüzde 15 beklentisini Moskova’da yaptığı açıklamada değerlendiren Novak, “Türkiye için doğalgazda yüzde 6 indirim sürecin ilk etabı. Aramızda görüşmeler devam ediyor. İleride enerji piyasalarının durumu, Türkiye ile Rusya’nın ortak gerçekleştireceği projeler de dikkate aldığımızda indirim daha ciddi rakamlara ulaşabilir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara ziyareti sırasında "Güney Akım" doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçerek, Türkiye ile ortak yeni boru hattı inşa edeceğini açıklamıştı.