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Rusya: Türkiye'ye savaş ilan etmemiz için yeterli neden vardı

"Savaş ilan etmeyi olabilecek en kötü senaryo olarak değerlendirdik"

09 Aralık 2015 15:38

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rus savaş uçağının Türkiye tarafından vurulmasının savaş ilanı için yeterli neden olduğunu öne sürerek, “Savaş ilan etmemiz için yeterli neden vardı. Ama savaş ilan etmemizi olabilecek en kötü senaryo olarak değerlendirdiğimiz için bu adımı atmadık” dedi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Rusya’daki ekonomik durumla ilgili naklen yayında halktan gelen soruları cevapladığı programda Türkiye konusuna ayrı bir bölüm ayıran Medvedev, şöyle konuştu:

“Türkiye bizim uçağımıza saldırı düzenlemekle savaş ilanı için yeterli koşulları aslında oluşturdu. Buna yabancı bir ülkeye saldırı denir. Ancak biz bu durumda savaş ilan etmemizi olabilecek en kötü senaryo olarak değerlendirdiğimiz için bu adımı atmadık. Bu yüzden Türkiye’nin yaptığına eş değerde simetrik yanıt vererek, savaşa girmeyi tercih etmedik” dedi.

Türkiye’ye yönelik ilan edilen ekonomik yaptırımların Rusya’ya nasıl etkisi olacağına da değinen Medvedev, “Türkiye ile durum tüketici fiyatlarına belirli ölçüde elbette yansıyacaktır. Ancak biz bu yansımayı kritik olarak görmüyoruz” cevabını verdi.

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