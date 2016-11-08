Rusya: Türkiye'ye hava savunma sistemi sevkiyatı gündemde

Türkiye ile askeri-teknik işbirliğine yeniden başlayacaklarını açıklayan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Aleksandr Fomin, hava savunma sistemi sevkiyatı konusunun işbirliği kapsamında gündemde olduğunu kaydetti.

Interfaks'a konuşan Fomin, Moskova ve Ankara'nın yıl sonuna kadar askeri-teknik işbirliği konusunda hükümetlerarası komisyon toplantısı yapmayı planladığını kaydetti. Toplantının tarihi ve yerinin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirten Rus yetkili, Rus uçağının düşürülmesi sonrasında askıya alınan askeri-teknik işbirliğinin yeniden başlayacağının altını çizdi.



Sputnik'in haberine göre, Fomin, Türkiye'ye hava savunma sistemi sevkiyatı konusunun işbirliği kapsamında gündemde olduğunu da vurguladı.

Putin'in ziyaretinde gündeme gelmişti

İstanbul'da 10 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen zirvede askeri işbirliği konusu da gündeme gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye çeşitli hava savunma sistemleri sevk etmeyi değerlendirebileceğini söylerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Rusya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındığını belirtmiş ve bu işbirliğinin detayları üzerinde ilgili birimler tarafından çalışıldığını kaydetmişti.