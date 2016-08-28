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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Türkiye'ye charter yasağını kaldırdı

Rusya, Türkiye'ye uygulanan charter seferleri yasağını kaldırdı. Yasağın kaldırılmasına ilişkin kararnamenin Başbakan Medvedev tarafından imzalandığı bildirildi.

28 Ağustos 2016 19:15


Rus İnterfax ajansının bildirdiğine göre Türkiye'ye charter uçak seferi yapılmasını yasaklayan hükümet genelgesinin kaldırılmasını öngören kararname Başbakan Medvedev tarafından imzalandı.

Rusya'nın, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşları yasağı kalkmış oldu. Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova, daha önceki açıklamasında, yasa taslağının henüz imzalanmadığını belirtmiş, Sputnik'e konuşan Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) bir sözcüsü ise "Türkiye'ye charter uçuş yasağı bugün kaldırıldı, ilgilenen tüm havayolu şirketleri uçuşlarını başlatmak için başvuruda bulunabilir" demişti. Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova, Ulaştırma Bakanlığının Bakanlar Kuruluna yasağın kaldırılmasına dair yasa taslağı sunduğunu doğrulamıştı.

15 şirket uçuşa hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasındaki 9 Ağustos zirve buluşmasında Türkiye'ye charter seferlerinin tekrar başlatılması da gündeme gelmişti. 15 Rus havayolu şirketinin Türkiye’ye charter seferleri başlatmaya hazır olduğu öğrenildi. 24 Kasım'da savaş çağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinin ardından Rusya yönetimi Türkiye'ye charter uçuşları yapılmasını yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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