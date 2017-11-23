Rusya: Türkiye'nin itirazları Suriye'de süreci engelleyemez

Moskova yönetimi, Suriye ile ilgili düzenleyeceği barış kongresine Kürt grupların katılmasına Türkiye'nin itiraz etmesinin, altı buçuk yıldır iç savaşın devam ettiği ülkede siyasi süreci sağlayacak kongrenin toplanmasına engel olmayacağını söyledi.

Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla düzenlenen mini zirve sonrası bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Türk ortaklarımızın kendi ulusal güvenliklerine tehdit oluşturan güçler konusunda bazı çekincelerinin olduğunun farkındayız, ancak bu durum bu işlerin hayata geçirilmesine engel oluşturmuyor. Kongreye katılacaklarda mutabık olmak ve listeleri belirlemek için hummalı bir çalışma bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Barış kongresinin "yakın bir gelecekte" toplanacağını kaydeden Peskov, kesin bir tarih belirtmedi.

Çarşamba günü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki savaşı bitirmek için ülkenin tüm toplumunun bütün kesimlerinin katılabileceği bir toplantının yapılması için mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Ancak Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir" ifadesini kullanarak Demokratik Birlik Partisi PYD'nin katılımına itirazlarını dile getirmişti.

"Esad hâlâ kırmızı çizgimiz"

İstanbul'da basın mensuplarına konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi çözümü desteklediğini söylerken, Esad'ın devlet başkanlığına devam etmesinin ise Türkiye için "hâlâ bir kırmızı çizgi" olduğunu hatırlattı.

Sözcü, "Önümüzdeki süreç Esad'ın içine dâhil olup olmadığı bir geçiş sürecini gösterecek ve müzakereler ile durum netleşecek" ifadesini kullanırken, "Esad, geçiş sonrası hâlâ sahnede bulunan bir siyasi aktör olarak kalamaz" ifadesini kullandı.

Şam yönetimi çatışmasızlık istiyor

Öte yandan bugün bir açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, Rusya'nın planladığı ve Suriye'deki farklı grupları bir araya getirecek barış kongresinin başarıya ulaşması için hükümete karşı mücadele eden muhalif grupların savaşmayı kesmeleri gerektiğini söyledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamada Şaban, "Kongrenin başarısı çeşitli muhalif grupların artık şiddeti durdurmanın gerektiğini anlamasına, silahları susturmasına ve ulusal bir diyaloğa dâhil olmasına bağlı" şeklinde konuştu.

Suriye'de ana muhalif gruplar ise Birleşmiş Milletler güdümündeki barış anlaşmasında Esad'ın geçiş döneminde herhangi bir rolünün olmaması taleplerini yineledi.

Suudi Arabistan'da bir araya gelen muhalif grup temsilcileri "Yönetimdeki geçiş, Beşar Esad ve yakın çevresinin ara dönemde gitmiş olması sağlanmadan gerçekleşemez" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Özgür Suriye Ordusu'nun da aralarında bulunduğu 140'tan fazla katılımcı grup ülkede otoriter bir sistemden radikal bir siyasi geçiş ile özgür seçimlerin yapılacağı bir demokrasi tesisini desteklediklerini ifade etti.

Suriye'de altı buçuk yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 400 bin insan hayatını kaybederken bugüne kadar 11 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AP,Reuters,AFP/ÇÖ,ÖA

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