Rusya, Türkiye'den kabak ithalatını durduruyor

Rusya,Türkiye'den kabak ve bal kabağı ithalatını durduracağını resmi olarak açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Türkiye’den kabak ve bal kabağı alımının geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.



Açıklamaya göre, Türkiye menşeli kabak ve bal kabağının doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya ithalatı durduruldu.

Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, dün yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin ithal edilen ürünlerle ilgili Rusya'nın endişelerine yapıcı yaklaştığını, bu nedenle Türkiye'den ithal edilen gıda ürünlerinin tamamen yasaklanmasının düşünülmediğini söylemişti.