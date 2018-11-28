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Dünya

Rusya, Türkiye'den gönderilen 550 ton mandalinanın girişine izin vermedi

Mandalinalarda Akdeniz meyve sineği tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin geri çevrildiği bildirildi

28 Kasım 2018 21:40

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türk firmalarının Rusya'nın güney kentlerine gönderdiği 550 ton mandalinanın ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu.

Sputnik'in Rosselhoznadzor'un Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden yapılan açıklamadan aktardığına göre Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarından ülkeye sokulmak istenen 550 ton Türkiye çıkışlı mandalina geri çevrildi.

Meyve sineği tespit edildi

Rus uzmanların Türkiye'den giden mandalinaların 24 partisinde Akdeniz meyve sineği tespit edilmesi nedeniyle mandalinaları ülkeye sokmama kararı aldığı ifade edildi.

Akdeniz meyve sineğinin meyve kültürlerine zarar verildiği belirtilen açıklamada, "Akdeniz meyve sineği, yayılması halinde, meyve, sebze ve üzüm hasadını tamamen yok edebilir. Bu koşullar oluştuğunda, bu zararlı, Rusya'nın güneyindeki iklime de tamamen alışabilir" dendi.

 

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