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Sağlık

Rusya, Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etine el koydu: Çok fazla antibiyotik kullanılmış

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen bir parti tavuk etine el koyduklarını duyurdu

04 Kasım 2017 00:17

Rusya'nın Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmedi.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada kararın nedeni olarak da yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde “kabul edilebilir orandan fazla miktarda” antibiyotik bulunması gösterildi.

Sputnik bu konudaki haberinde, “Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor” dedi.

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