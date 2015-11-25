Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağından sonra iki ülke arasındaki gerilim sürüyor. Rusya, Türkiye’den beyaz et alımını durdurdu

Rus Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Rusya, Türkiye'den satın aldığı beyaz et alımını 1 Aralık itibari ile durduracağını açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihraç kalemlerinden birini de beyaz et oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Rusya'ya 16 milyon dolarlık tavuk eti ihraç edildi. Bu rakamın, 2015 sonu itibari ile 23,5 milyon doları bulması bekleniyordu.

Türkiye ile Rusya arasında 700 milyon dolarlık ihracat pazarı bulunuyor ve tavuk ihracatının toplam pazardaki payı yüzde 2.