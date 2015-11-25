Rusya Başbakanı: Türkiye bu eylemiyle IŞİD'i koruduğunu gösterdi, önemli projeler iptal edilebilir!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, dün Suriye sınırında düşürülen Rus uçağıyla ilgili konuştu. Medvedev, 'suç eylemi' olarak nitelediği olayın önemli ortak projelerin iptal edilmesine yol açabileceğini söyledi. "Türkiye'nin bu eylemiyle IŞİD militanlarını koruduğunu gösterdiğini" savunan Medvedev, "IŞİD’e ait işletmelerde üretilen petrol ürünlerinin sevkiyatına dahil olan bazı Türk yetkililerinin bu süreçten elde ettiği doğrudan finansal çıkarları göz önünde bulundurulduğunda, bu şaşırtıcı bir şey değil" ifadesini kullandı.



Sputnik'in haberine göre Medvedev'in açıklamaları şöyle:

- Rus uçağını düşüren Türkiye iktidarının suç niteliğindeki düşüncesiz eylemleri, 3 sonuca yol açtı. İlk olarak sınırların korunması dahil hiçbir ulusal çıkarla meşru gösterilemeyecek şekilde Rusya-NATO ilişkilerinde tehlikeli bir tırmanışa yol açtı.

- İkinci olarak, Türkiye bu eylemiyle IŞİD militanlarını koruduğunu gösterdi. IŞİD’e ait işletmelerde üretilen petrol ürünlerinin sevkiyatına dahil olan bazı Türk yetkililerinin bu süreçten elde ettiği doğrudan finansal çıkarları göz önünde bulundurulduğunda, bu şaşırtıcı bir şey değil.

- Üçüncü olarak da Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ekonomi ve siyasi alan dahil zarar gördü. Bu hasarı telafi etmek zor olacak. Bu eylemin bir dizi ortak projenin iptal edilmesi ve Türk şirketlerinin Rus pazarındaki pozisyonlarını kaybetmesi gibi doğrudan sonuçları olabilir.