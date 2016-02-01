Rusya: Türkiye'den açıklama bekliyoruz



Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türk sınırındaki bir köyün Türk ordusu tarafından topçu ateşine tutulduğuna dair ellerine bir video ulaştığını bildirerek, olayla ilgili NATO, Pentagon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden derhal açıklama beklediklerini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye'nin, bir Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiasını ‘planlı bir provokasyon‘ olarak nitelendirdi. Konaşenkov, Türkiye'nin iddiasının gerçekçi hiçbir veriye dayanmadığını ileri sürerek, “Türk tarafı tarafından başlatılan, bizim ‘temelsiz propaganda‘ olarak tanımladığımız isteri, planlı bir provokasyon görünümü vermektedir“ diye konuştu.

Sözcü, ellerinde Suriye Genelkurmayı ve bir Suriyeli muhalif grup tarafından kendilerine ulaştırılan bir video bulunduğunu ve bu videoda sınırdaki bir Suriye köyünün Türk topçu ateşine tutulduğunun görüldüğünü belirterek, “Rus Savunma Bakanlığı NATO, Pentagon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu olayla ilgili acil açıklama beklemektedir“ dedi.