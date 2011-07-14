Rusya Türkiye'de haber radyosu kuruyor



T24 - BBC ve Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe radyo yayınlarına son verirken Rusya Türkiye'de haber radyosu kurma hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Türkiye'de "Radyo Kuzey" adıyla yayın yapacak radyoda, haber ve analizleriyle tanınan bazı gazeteciler programlar yapacak, yorumlarıyla bültenlere katkıda bulunacak.





Türkiye medyasının önde gelen Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kafkasya uzmanı olan T24 yazarı Hakan Aksay, "Radyo Kuzey" için Medyatava'nın sorusunu yanıtladı.





'ABD'de başladı, Türkiye'de başlıyor'





Medyatava'da yayımlanan haber şöyle:





BBC ve Amerika'nın Sesi radyoları Türkçe yayınlarına son verirken Rusya, Türkiye'de radyo kurmak için harekete geçti. Gelecek aylarda faaliyete geçmesi beklenen radyonun kadrosunda Türkiye'den hangi isimler var? İşte o isimlerden biri çalışmalarını Medyatava'ya anlatı...



Sonbaharda faaliyete geçmesi beklenen radyonun adı "Radyo Kuzey" olacak. Peki Radyo Kuzey'de neler olacak? Kimler görev yapacak? Ayrıntıları radyoda program ve yorum yapacak olan Hakan Aksay Medyatava'ya anlattı:



"Rusya, kendisi açısından stratejik önem taşıyan bazı ülkelerde çeşitli medya projelerine başladı. 2005 уılında "Russia Today" adlı İngilizce bir televizyon kurumuştu. Şimdi de birkaç ülkede radyolar kurulması gündemde. ABD'deki radyo projesi geçen ay başlatıldı. Türkiye'de de muhtemelen 1-2 ay içinde başlayacak. BBC ve Amerika'nın Sesi Türkçe yayınları kaldırılırken Rusya'nın bu projeye başlaması önemli. Radyomuzda Rusya ve eski Sovyet ülkelerine ilişkin haberlere ve programlara özel bir yer verilmesi öngörülüyor. Ancak hazırlıklarını yürüttüğümüz radyonun yayınları ve amaçları bundan çok daha fazla. Biz bir haber radyosu kuruyoruz. Ve bu radyonun ekibinde, iç ve dış politika, ekonomi, kültür ve spor alanlarında, konusunun uzmanı olan Türkiye'nin pek çok seçkin gazetecisi yer alacak. Bunlar arasında Aydın Engin ve Doğan Akın da bulunuyor. Ben, Rusya ve Türk-Rus ilişkileriyle ilgili günlük yorumlar ve haftalık programlar yapacağım. Yayınlarımız İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da FM kanalları üzerinden dinlenecek. Şu anda ekibimizi büyük ölçüde şekillendirdik, programlarımıza hazırlanıyoruz. Radyo Kuzey adıyla yayına başladığımızda, kısa sürede Türkiye'nin en iyi ve en güvenilir radyolarından biri haline geleceğimize eminim".