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Dünya

Rusya: Türkiye yeni komşusu El Kaide olduğu için Suriye'ye sınır kapılarını kapatmış olabilir mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye ile olan sınır kapılarını kapatmasını değerlendirdi

25 Temmuz 2012 21:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye’nin yeni komşusu El Kaide olduğu için Suriye ile olan sınır kapılarını kapatmış olabileceği" yorumunda bulundu.

Moskova’da Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ile görüşmeleri ardından düzenlenen basın toplantısında tekrar Suriye ile ilgili gelen sorulara cevap veren Lavrov, “Türkiye Suriye ile sınırı sizce neden kapattı?” sorusuna, “Türkiye’nin aldığı bu kararı araştırıyoruz. Elimize ulaşan bilgilere göre sınır geçiş noktaları Suriye tarafından muhalif güçlerin kontrolüne geçmiş. Muhalif kavramı çok geniş. Bazı bilgilere göre sınırdaki bu grupların El Kaide yandaşları olabileceği söyleniyor” dedi.
 
Lavrov ayrıca son günlerde Türkiye-Suriye sınırındaki Türk araçlarının kundaklandığını ve malların yağmalandığını bildiklerini de sözlerine ekledi. 
 

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