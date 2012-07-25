'Bugün Suriye ile tüm sınır kapıları kapatılıyor'

Türkiye, yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle Suriye ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Suriye ile tüm sınır kapıları kapanıyor.

Türkiye, Suriye'ye karşı ekonomik yaptırım kararı aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye ile tüm sınır kapılarının bugünden itibaren kapatılacağını açıkladı.

Ne Türkiye'den Suriye'ye, ne de Suriye'den Türkiye'ye TIR'ların geçişi yapılamayacak. Ancak üçüncü ülkeye geçiş varsa izin verilecek.

900 kilometrelik sınır boyunca Suriye ile 13 adet sınır kapısı bulunuyor. Cilvegözü (Hatay), Öncüpınar (Kilis) ve Karkamış (Gaziantep) dışındakiler zaten fiili olarak kapalı bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde Türk TIR'ları yağmalanmış ve yakılmıştı.

Sınır kapılarının kapatılması sadece TIR geçişlerini etkileyecek; sığınmacıların durumunu değiştirmeyecek.