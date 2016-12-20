Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'de görüşmelerin yeniden başlamasına destek

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı kritik üçlü zirvede Suriye'de ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasına destek kararı çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin tesisi ve bunun tüm Suriye geneline yayılması üzerinde durduk. Bunları birlikte değerlendirdik. Ancak siyasi bir çözüm olacağını vurguluyoruz. Kalıcı ateşkesin ülke geneline yayılması, insani yardımların sürekli ve kesintisiz olması ve siyasi çözüm için görüşmelere devam edeceğiz" diye konuştu.

Zirve, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açılış konuşmasıyla başladı. Moskova'da gerçekleşen zirvede söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece çevik kuvvet polisinin suikastıyla hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un isminin Ankara'da büyükelçiliğin bulunduğu sokağa verileceğini açıkladı.

Açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugünkü toplantımız ve bundan sonra düzenleyeceğimiz üçlü toplantımız Suriye'deki çözüme, insani yardımın kolaylaştırılmasına ivme kazandıracaktır. Bu süreç kapsamında teröristlere asla geçit verilmeyecektir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öncelikle dün Ankara'da ben yoldayken sizin büyükelçiniz, bizim de dostumuz Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını bir kere daha lanetliyorum. Büyükelçi Karlov, gerçekten zor şartlarda bile görevini en iyi şekilde yapan bir diplomattı. Rusya zaten en iyi diplomatlarını Ankara'da görevlendirir. Bu da ilişkilerimize verdiği önemin göstergesidir. Ama Andrey Karlov, iyi bir diplomat olmanın yanında mükemmel bir insandı. Dün Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız görüştüler, biz de görüştük. Bilmenizi isterim, en az Rus halkı kadar Türk halkı da çok üzgün. Yine hem Rusya hem Türkiye biliyor ki bu terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve son zamanlarda birlikte kat ettiğimiz tüm hedefleri yok etmektir. Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna müsaade etmeyeceğini de defalarca vurgulamıştır. Bu hain, alçak saldırının arkasında kimler var açığa çıkarmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız. Sayın Putin'in önerisini Cumhurbaşkanımız Erdoğan tereddütsüz kabul etti ve uzmanlarınız Ankara'ya ulaştı veya ulaşmak üzere. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar ve bu terör saldırısının arkasında ne var, bunu açığa çıkaracaklar. Elbette Andrey Karlov'a yapılan bu terör saldırısının hesabı sorulacak ve kendisinin adını hem Ankara'da hem yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğinizin olduğu sokağın adını da Andrey Karlov olarak değiştireceğiz.

"Adrey Karlov'un ruhu şad olsun. Türkiye, Rusya son zamanlarda işbirliği yapınca neleri başarabileceğini sadece kendi halklarına değil, tüm dünyaya gösterdi. Biz hem bu işbirliğimizi Suriye'de siyasi bir çözüme ulaştırmak için devam ettireceğiz hem de diğer alanlara yayacağız. Böyle bir günde bile bir arada olmamızın, bu toplantıyı yapmamızın da anlamı budur. Tekrar başınız sağ olsun."

"Ateşkesin tesisi ve bunun tüm Suriye geneline yayılması üzerinde durduk. Bunları birlikte değerlendirdik. Ancak siyasi bir çözüm olacağını vurguluyoruz. Ve siyasi çabaların BM sürecine tamamlayıcı olması niteliklerini ele aldık. Akan kanın durması, kalıcı ateşkesin ülke geneline yayılması, insani yardımların sürekli ve kesintisiz olması ve siyasi çözüm için görüşmelere devam edeceğiz. Değerli dostum Lavrov’a ve kardeşim Zarif’ye teşekkür ediyorum."

Savunma Bakanı da Moskova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3'lü zirvenin yanısıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başbaşa bir görüşme de gerçekleştirildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da bugün Moskova'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Işık, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.