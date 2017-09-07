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Dünya

“Rusya, Türkiye ve İran çatışmasızlık bölgesinde ilerleme sağladı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Eylül (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulmasının detaylarında büyük bir ilerleme sağladığını belirtti

07 Eylül 2017 17:41

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Eylül (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulmasının detaylarında büyük bir ilerleme sağladığını belirtti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Lavrov, üç ülkenin çatışmasızlık bölgesinin özellikleri ve bu bölgede güvenlik sağlanması konusundaki görüşmelerde ilerlediğini dile getirerek ”İdlib’e gelince Astana süreci üyeleri ve ateşkes rejiminin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye arasında temaslara devam ediliyor” dedi.
Lavrov şöyle devam etti, ”Görüşmeler sırasında taraflar İdlib’teki çatışmasızlık bölgesinin özellikleri ve güvenliğinin sağlanması üzerine uzlaşmalarda önemli bir ilerleme sağlamayı başardı. En yakın gelecekte daha somut haberler duyacağımızı umuyorum.”

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